Radio Park FM zendt voortaan uit vanuit de woonkamer van Vince ‘t Jolle Toon Verheijen

21 maart 2020

19u58 2 Brasschaat Radio Park FM zendt nog altijd uit… vanuit de woonkamer van Vince ’t Jolle. Het gezicht van de radiozender besloot samen met de andere vrijwilligers om de studio in de Hemelhoeve te sluiten door corona, maar tegelijkertijd wilden ze de luisteraars niet in de kou laten staan. “Ik hoop vooral dat iedereen gezond mag blijven, maar deze situatie mag géén maanden duren. Zo groot is onze oorlogskas niet.”

Radio Park FM is vooral in de regio Brasschaat, Schoten en Kapellen een bekende naam met veel luisteraars. De voorbije jaren wist de zender nog wat meer bekendheid te verwerven met hun glazen radiohuis tijdens de kerstperiode. De lockdown-light heeft ook gevolgen voor de radiozender en toch hebben de luisteraars daar voorlopig maar weinig van ondervonden. “We moesten wel de beslissing nemen om de studio te sluiten”, zegt Vince ’t Jolle. “Met verschillende medewerkers samen op zo’n beperkte ruimte is niet ideaal. Bovendien zit je met micro’s waar toch ook wel microben kunnen inkruipen. Maar we wilden de luisteraars niet in de kou laten staan en we zijn er in geslaagd om een tijdelijke ‘studio’ te maken in mijn woonkamer. De voorbije dagen hebben we tussen 13 en 18 uur kunnen uitzenden onder het motto ‘geen bezoek, doe mij maar een verzoek’”, lacht Vince. Tijdens de uitzendingen probeer Radio Park om wat mensen uit de regio aan het woord te laten zoals een begrafenisondernemer, de burgemeester, de directeur van het AZ Klina, Thomas Cuyvers van Sterstokers die ontsmettingsalcohol maakt in plaats van spirits.

Advertentiemarkt

Radio Park FM is een lokale radiozender die het moet stellen zonder subsidies of andere steun. De zender draait volledig op de inkomsten uit advertenties. “En net die is volledig ingestort”, zegt Vince. “Begrijpelijk natuurlijk, maar het is wel onze enige bron van inkomsten. En dan net deze dagen valt ook nog eens de factuur voor de Vlaamse Regulator voor Media in de bus: 500 euro. Ik hoop echt dat er vanuit de overheid iets kan gebeuren, want anders zie ik het somber in voor heel wat lokale zenders. Maar er zijn ook mooie momenten zoals afgelopen vrijdag waarop heel wat radiozenders tegelijkertijd You’ll Never Walk Alone speelden. Dat was een mooi moment. Of het feestje dat we vorige week organiseerden vanuit de studio met DJ F.R.A.N.K. Volgende week proberen we een uitzending te maken met een bevriende zender in het Nederlandse Rijswijk.”