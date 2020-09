PvdA organiseert fietstochtje langs villa’s: “Laat de rijken vijf procent coronataks betalen” Toon Verheijen

19 september 2020

19u47 2 Brasschaat Leden van PvdA Brasschaat hebben zaterdag een ludieke actie gehouden om te pleiten voor een coronataks van vijf procent op de grote fortuinen. Om hun eisen kracht bij te zetten, maakten ze een fietstochtje langs de villawijken van Brasschaat en Schoten.

“De coronacrisis heeft de sociale kloof tussen de werkende klasse en de multimiljonairs verdiept”, zegt Rob Eeeman, gemeenteraadslid voor PvdA in Brasschaat. “Wij willen vermijden dat de factuur van deze crisis weer vooral door de werkende klasse wordt betaald. Het is niet aan de coronahelden om de coronacrisis te betalen. Daarom stellen wij een ‘coronataks’ van 5 procent voor op de grote fortuinen .

Eerlijk

Volgens PvdA is de rijkdom niet eerlijk verdeeld. “Een solidariteitsbijdrage van 5 procent op de grootste fortuinen boven 3 miljoen euro brengt 15 miljard euro op”, zegt Rob Eeman. “Investeer dat in de zorg, garandeer het loon van mensen die moesten stoppen met werken en ga voor groene en betaalbare energie. Dat lijkt ons een eerste stap in de goede richting van eerlijke belastingen. Als we de druk in het parlement verhogen, kunnen we de rijken hun deel laten betalen. En ze zullen nog steeds meer dan genoeg hebben.”