Protest tegen ‘scholenproject Kaart’ zwelt aan: “Zolang er niets zeker is, blijven we actie voeren” Toon Verheijen

30 juni 2020

21u01 0 Brasschaat De voorbije maanden is al meermaals acties gevoerd tegen het ‘scholenproject Kaart’. Dinsdagavond werd nog maar eens duidelijk dat de buurtbewoners het - in hun ogen - megalomane project van de gemeente niet zien zitten. Ze bekijken nu zelfs volop wat de juridische mogelijkheden zijn. “Zolang de strijd niet gestreden is, zullen we actie blijven voeren”, klinkt het bij de actievoerders van de Kaart rond Tafel.



Begin maart trokken er al enkele kabouters door de wijk om voor elke deur een baksteen en een begeleidende boodschap te leggen. Toen heette het nog dat de buurtbewoners naar een minzame oplossing wilden toewerken. “We hopen dat de gemeente en de ontwikkelaar hun hart kunnen en willen laten spreken en het aantal woningen naar beneden wil halen”, klonk het toen nog minzaam. De houding verstarde al een beetje toen recent het actiecomité nog een nul op het rekest kreeg toen het ontvangen werd door een delegatie van het schepencollege.

Actie

De gemeente Brasschaat is al enkele jaren bezig met het grote ‘Scholenproject Kaart’. Het gaat over twee nieuwe schoolgebouwen, openbaar groen, speelruimte en een honderdtal woningen. De oude zaal Berkenhof wordt vervangen door een nieuwe, grote en polyvalente ruimte met een podium, waar zowel de scholen als verenigingen gebruik van kunnen maken. Het hele project komt op de site van de gemeenteschool Gilo Kaart, Giko Kaart, vrije basisschool De Vlinder en zaal Berkenhof.

Gisterenavond had het actiecomité opgeroepen om aan de poort van het Veldhoppertje te verzamelen voor opnieuw een actie maar wel mét de nodige afstand én met mondmasker. De politie van Brasschaat hield ook een oogje in het zeil. “We wilden symbolisch op deze laatste schooldag nog eens onze stem laten horen", zegt woordvoerster Ineke Brückner. “Nieuwe scholen is prachtig, maar dan wel met meer open ruimte. Ik denk dat iedereen hier ondertussen wel dezelfde mening is toegedaan: een scholenproject is mooi, maar dit is een immoproject. Niemand is opgezet met de 104 woningen in deze wijk.”

Het gemeentebestuur liet onlangs weten dat het niets meer aan de plannen wil wijzigen en dat het onverminderd zal doorgaan met dit project. Nu moet eerst een verkavelingsvergunning aangevraagd worden en daarna nog een omgevingsvergunning. “We hebben dus nog wel mogelijkheden genoeg om onze stem te laten horen en we gaan dat ook blijven doen", vertelt Ineke. “Zelfs met het slechte weer van dinsdagavond stond er een massa volk. Dat zegt genoeg. Onze petitie heeft ook al meer dan duizend handtekeningen opgeleverd. We zijn nu ook volop aan het bekijken met een juridisch team welke stappen we nog kunnen nemen. We geven niet op en zullen actie blijven voeren zolang we iets kunnen doen.”