Politiezones werken vanaf 1 maart met onthaal op afspraak Toon Verheijen

13 februari 2020

13u31 0 Brasschaat De politiezones Brasschaat, Schoten en Noord (Kapellen en Stabroek) gaan vanaf 1 maart enkel nog op afspraak werken.

“Het is een bewuste keuze om meer dienstverlening op maat te kunnen aanbieden”, klinkt het bij de drie politiezones. “Als we op afspraak werken, behoren wachttijden aan het loket ook tot de verleden tijd. Als burger kies je immers het moment dat jou het beste past. Voor elke afspraak wordt voldoende tijd voorzien zodat je je verhaal in alle rust kan doen. Je weet meteen ook welke documenten nodig zijn voor je aangifte waardoor je een extra trip naar het commissariaat uitspaart. Bijkomend voordeel is dat onze inspecteurs nog vaker aanwezig zijn op straat omdat ze niet meer moeten wachten op aangiftes op kantoor.”

Afspraak online

Wie een afspraak wil maken, kan dat online via de websites van de drie politiezones. Daar vind je ook veel informatie over de verschillende mogelijke feiten en hoe de politie die behandelt. Burgers moeten aangeven waarom ze een afspraak willen en een korte beschrijving geven van wat er gebeurd is. Als er iets onduidelijk of niet correct is, word je telefonisch gecontacteerd. Ook telefonisch kan je een afspraak maken.