Politiezones organiseren acties tegen woninginbraken Toon Verheijen

20 januari 2020

13u01 0 Brasschaat De politiezones Brasschaat en Schoten hebben afgelopen weekend in samenwerking met de politieafdeling van de Campus Vesta de actie ‘Hyena’ georganiseerd. De acties was vooral gericht tegen woninginbraken.

Er werd gepatrouilleerd in inbraak- en overlastgevoelige wijken en op verschillende locaties werden ook controledispositieven ingericht waar personen en voertuigen werden gecontroleerd. Daarnaast moesten ook 423 bestuurders een ademtest afleggen.

De inspecteurs stelden verschillende processen verbaal. Twee bestuurders hadden te diep in het glas gekeken en drie werden betrapt op het gebruik van drugs achter het stuur. Drie personen hadden ook nog eens cannabis in het bezit. Daarnaast waren er nog pv’s voor het ontbreken van de nodige boorddocumenten, het niet dragen van de gordel of het niet juist vastmaken van kinderstoeltjes.