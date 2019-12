Politiezones Noordrand voeren massaal alcoholcontroles uit tijdens eindejaarsperiode Sander Bral

10 december 2019

12u49 0 Brasschaat Drinken en rijden gaan nog steeds niet samen en wie zich daar tijdens de eindejaarsperiode toch aan waagt, heeft een hogere kans om tegen de lamp te lopen. Ook dit jaar zetten alle politiezones extra in op alcoholcontroles. De politie wil 300.000 bestuurders controleren over heel het land de komende weken. Ook in de Antwerpse Noordrand wordt er extra gecontroleerd.

De jaarlijkse BOB-wintercampagne ‘Rijden onder invloed van alcohol’ loopt nog tot 3 februari 2020 om zes uur in de ochtend. De doelstelling van de politiekorpsen is om 300.000 bestuurders te controleren. Wij stelden de vraag of de lokale politiezones genoeg mankracht hebben om de nationale doelstellingen te halen en of ze zichzelf quota opleggen.

VOORKEMPEN

“We nemen al jaren deel aan de BOB-actie en engageren ons opnieuw om binnen ons korps richtlijnen uit te schrijven zodat er genoeg controles plaatsvinden”, zegt Evelyn Tiebos van de lokale politiezone Voorkempen (Malle, Zoersel, Brecht, Schilde). “Tijdens de grote BOB-actie worden er verschillende ploegen ingezet om tijdens hun shift non-stop te controleren op alcohol en drugs in het verkeer. Tijdens de winter-BOB-campagne wordt van elke interventieploeg verwacht dat ze tijdens hun patrouille minstens één uur aan de actie spendeert. Verder worden er bij elk ongeval met gewonden alcohol- en drugstesten afgenomen.”

“Die lokale quota zijn zeer haalbaar”, gaat Tiebos verder. “Enkele wanneer een interventieploeg een dringende opdracht krijgt, kunnen BOB-acties vroeger worden afgebroken. Vaak worden die dan op een later moment hervat.”

BRASSCHAAT + SCHOTEN

Ook de politiezones Brasschaat en Schoten voeren meer controles uit. “Wij vinden onze deelname zeer belangrijk”, zegt Kristel Wouters van PZ Schoten. “We hebben geen targets van hogerhand gekregen.” PZ Brasschaat tract zoveel mogelijk te controleren op alcohol en drugs tijdens reguliere opdrachten en verkeersacties. “Er worden geplande specifieke BOB-controles met vaste standplaatsen voorzien in december en januari”, reageert politiewoordvoerder Tina Bruggeman.

NOORD + GRENS

“Wij hebben elke dag ploegen op de baan voor extra controles”, zegt Patrick De Smedt van PZ Grens (Essen, Kalmthout, Wuustwezel). “Het gaat zowel om grote controles als losse ploegen die acties uitvoeren.” PZ Noord (Kapellen, Stabroek) benadrukt opnieuw zeer enthousiast deel te nemen aan de BOB-campagne. “We hebben geen opgelegde quota maar zetten heel wat mankracht in om de acties te organiseren”, zegt Catherine Meys van de communicatiedienst.

ANTWERPEN

In Antwerpen stad zelf zijn er ook meer controles deze periode. “Maar wij controleren ook buiten de uren waarop de BOB-controles voorzien zijn, namelijk in de weekends tussen 22.00 en 6.00 uur”, benadrukt Wouter Bruyns van PZ Antwerpen. “Quota hebben we niet.”