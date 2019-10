Politie zoekt eigenaars van meer dan 500 gestolen spullen Toon Verheijen

17 oktober 2019

19u07 0 Brasschaat De lokale politie Brasschaat is op zoek naar de eigenaars van een reeks van meer dan 500 gestolen goederen. Het gaat om fietsen, tientallen werkmaterialen, juwelen en elektronica.

Tussen november 2018 en juli 2019 was er in de regio Brasschaat maar ook tot over de landsgrenzen geen met Nederland een reeks van tientallen diefstallen uit huizen en op de openbare weg. In het kader van het onderzoek werd recent nog een verdacht opgepakt. Tijdens huiszoekingen werden meer dan vijfhonderd gestolen producten aangetroffen.

Inventaris

De politie van Brasschaat heeft een volledige inventaris opgemaakt. Het gaat om meer dan 500 gestolen producten die allemaal zijn opgesomd in één lijst. Die is hier te lezen: https://www.politie.be/5352/sites/5352/files/attachments/Inventaris%20kijkdag.pdf.

Wie een denkt dat één van de spullen van hem of haar is, moet het contactformulier invullen en ook een bewijs dat de voorwerpen inderdaad van u zijn. Je kan ook de politie contacteren op het nummer 03.650.35.00 of langsgaan op het politiecommissariaat tussen 7 en 19 uur.