Politie verhindert twee drugsdeals: vier verdachten opgepakt Toon Verheijen

19 november 2019

10u32 0 Brasschaat Patrouilleploegen van de politiezone Brasschaat hebben de voorbije dagen twee drugsdeals kunnen voorkomen. Vier verdachten werden gearresteerd en voor de onderzoeksrechter geleid.

Afgelopen zondag controleerde een interventieploeg een verdacht voertuig op de park & ridezone aan de Sint-Jobsesteenweg. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van drank en drugs en werd net als twee andere inzittenden gearresteerd. In de wagen werd ook nog een hoeveel XTC-pillen, marihuana en een verboden wapen aangetroffen. Die spullen zijn allemaal in beslag genomen.

Ketamine

Vorige week donderdagnacht merkte een interventieploeg dan weer een verdacht voertuig op op de Sint-Jobsesteenweg. De wagen reed héél traag en stopte plots aan de Durentijdlei. De agenten controleerden de bestuurder en die bleek onder invloed te zijn van zowel drank als drugs. Op de passagierszetel lagen zakken met in totaal zo’n twee kilogram wit poeder. De bestuurder gaf toe dat het om ketamine ging en dat hij op weg was om die te gaan leveren. De politie nam de drugs in beslag en arresteerde de bestuurder. Een buurtonderzoek naar de mogelijke koper van de ketamine leverde niets meer op.