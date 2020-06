Politie vat drugsdealer in de kraag Toon Verheijen

08 juni 2020

De politie Brasschaat heeft afgelopen weekend een drugsdealer gearresteerd tijdens een gewone verkeersactie. In de wagen werd een kleine hoeveelheid cannabis gevonden. Bij de huiszoeking die daarop volgde werd echter wel een grote hoeveelheid drugs aangetroffen samen met enkele verboden wapens. De man, een 25-jarige uit Wuustwezel werd opgepakt en voorgeleid door het parket van Antwerpen. De drugs werden in beslag genomen. De onderzoeksrechter heeft de man onder strikte voorwaarden in vrijheid gesteld.