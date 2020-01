Politie organiseert ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’: startschot in Brasschaat Toon Verheijen

10 januari 2020

13u08 0 Brasschaat De federale en lokale politie slaan vanaf vanavond 18 uur tot maandagmorgen 6 uur de handen in elkaar voor ‘het weekend zonder alcohol achter het stuur’. Het startschot wordt vrijdagavond gegeven in Brasschaat.

De politiediensten organiseren de extra actie omdat ongevallenstatistieken nog steeds aantonen dat er nog te dikwijls alcohol in het spel is. Zo werden er in 2018 exact 4.710 ongevallen met gewonden of doden geregistreerd waarbij gebruik van alcohol achter het stuur de oorzaak was.

In 2019 werden al eens twee gelijkaardige weekends georganiseerd. Tijdens het eerste weekend in januari werden 64.205 ademtesten afgenomen. Daarvan hadden 1.090 bestuurders te veel gedronken (1,7 procent). Niet minder dan 250 bestuurders moesten hun rijbewijs voor twee weken inleveren. Tijdens een tweede weekend werden iets meer dan 37.000 ademtesten afgenomen. Toen bliezen 618 bestuurders positief en moesten 154 bestuurders hun rijbewijs onmiddellijk inleveren.