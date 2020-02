Politie onderzoekt verdwijning

van beruchte Britse jockey PLA

19 februari 2020

10u13 0 Brasschaat Er is een onderzoek geopend naar de verdwijning van de 64-jarige Barrie Wright, een gewezen Britse jockey met een dubieus verleden. De man werd in eigen land veroordeeld voor gokfraude en dook ook in Antwerpen op in gerechtelijke dossiers.

Barrie Wright is een voormalige jockey die in 2002 in een gigantisch gokschandaal in het paardenrennen in Engeland terechtkwam. Wright bleek informatie over paardenrennen te hebben verkocht aan drugsbaron Brian Wright (geen familie), die de informatie gebruikte om te gokken op paardenraces. Hij zette de jockey’s ook aan tot het doperen van de racepaarden. Barrie Wright werd voor 15 jaar uit de paardensport gebannen voor zijn betrokkenheid in het gokschandaal.

Daarna kwam Wright naar België en trok hier op met beruchte figuren in het Antwerpse misdaadmilieu, zoals de Nederlander Rini K., gewezen cafébaas Guy D.G. en de Antwerpse Georgiër Joni P. HIj liep hier geen veroordelingen op.

Barrie Wright woonde met zijn zoon in een appartement in Brasschaat. Daar werd hij voor het laatst gezien op 7 februari.

Wright is tussen de 1,75 en 1,80 meter groot, is sportief gebouwd, kaal en heeft grijze ogen. De man spreekt Engels en kleedt zich sportief. Hij draagt meestal een lederen schoudertas

Wie inlichtingen heeft over de verdwijning van Barrie Wright kan de politie bereiken op het gratis nummer 0800 30 300.