Politie koopt twee splinternieuwe combi’s voor 180.000 euro Toon Verheijen

27 november 2019

11u21 0 Brasschaat De politiezone Brasschaat heeft twee nieuwe interventievoertuigen aangeschaft. De inspecteurs kunnen in de combi ook de ‘Focus app’ gebruiken waardoor ze alle toepassingen kunnen gebruiken alsof ze op kantoor zouden zitten.

De twee Volkswagens Transporter hebben samen een kostenplaatje van 180.000 euro. “Ze hebben alle nodige technologie in functie van de veiligheid en het comfort van onze mensen”, zegt korpschef Barbara Cloet. “En uiteraard hebben ze ook de nodige geluids- en lichtinstallatie zodat ze op een goed zichtbare en veilige manier naar een interventie kunnen. Vanuit de combi kunnen de inspecteurs ook de Focus app gebruiken. Dat wil zeggen dat ze alle databanken zoals het strafregister, het rijksregister, de databank met nummerplaten meteen kunnen raadplegen net alsof ze op kantoor zitten. Met tablet en laptop krijgen de medewerkers bovendien toegang tot het informaticasysteem van de geïntegreerde politie waardoor ze al een heel pak van de administratieve afhandeling kunnen afwerken ter plaatse.”

Slim blauw

De Focus app bespaart de politie dus een hoop tijd. “Daardoor kan de dienstverlening alleen maar verbeteren”, zegt Cloet. “Onze mensen gaan beter geïnformeerd de straat op en kunnen alles tegelijk afwerken. Het komt ook de slagkracht ten goede, want ze beschikken snel en meteen over alle informatie. De toepassingen voldoen aan de strengste veiligheidsnormen zodat de informatie en communicatie niet in verkeerde handen kan vallen.”