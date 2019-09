Politie gaat meer snelheidscontroles uitvoeren op sluipwegen Toon Verheijen

04 september 2019

16u39 0 Brasschaat De politiezone Brasschaat gaat in de toekomst bij wegenwerken niet alleen controleren op de werf zelf, maar ook op mogelijke sluipwegen. Oppositieraadslid Niels De Kort (CD&V) had dat voorgesteld.

De politie Brasschaat controleerde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar exact 40.500 voertuigen op snelheid en daarvan reden er 2.600 te snel. De overtredingen werden vooral gedaan in schoolomgevingen, buiten de bebouwde kommen en in werfzones. “Bij wegenwerken zijn er steeds automobilisten die sluipwegen zoeken”, zegt Niels De Kort (CD&V). “Via de moderne apps als Waze kan een automobilist dergelijke sluipwegen ook eenvoudig vinden. Om de verkeersveiligheid in de woonwijken te verbeteren, is het daarom nodig om bij wegenwerken ook snelheidscontroles te houden op parallelwegen. De laatste weken van de zomervakantie was er bijvoorbeeld veel meer en sneller rijdend verkeer in de Baillet-Latourlei. Bij (kleinere) werken of oponthoud op de Kapelsesteenweg worden automobilisten via Waze heel snel doorheen de woonwijk gestuurd.” De nieuwe korpschef Barbara Cloet onthaalde het voorstel positief. Ze zal dit voorstel verwerken in de planning van de mobiele snelheidscontroles van de politie.