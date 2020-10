Politie en De Lijn doen samen controles op bussen in Brasschaat: één persoon betrapt met drugs in het bezit Toon Verheijen

02 oktober 2020

11u16 0 Brasschaat De lokale politie van Brasschaat heeft vrijdagmorgen controles gedaan op bussen van De Lijn in het kader van het project om drugsoverlast tegen te gaan in de omgeving van scholen. Eén persoon werd door de drugshond betrapt en kreeg een onmiddellijke schikking aangeboden.

De politie van Brasschaat voert al langer een strijd tegen drugsoverlast en startte deze zomer nog met een project van onmiddellijke inningen. Personen die betrapt worden op bezit of gebruik, krijgen meteen een onmiddellijke inning voorgeschoteld in plaats van een gerechtelijke vervolging af te wachten. De politie Brasschaat is ook een vaste partner in het drugpreventiebeleid van de gemeente en de stuurgroep waar ook de scholen deel van uitmaken. Naast de deelname aan deze stuurgroep, geeft de politie ook MEGA-lessen in de scholen. MEGA is de afkorting van “mijn eigen goed antwoord”. Dat is een lessenreeks waarin leerlingen hun mening leren formuleren over verschillende thema’s, waaronder ook drugs en alcohol.

Sensibiliseren

Het doel van de actie vrijdagmorgen was vooral sensibiliseren van de schoolgaande jeugd en de controle op drugsbezit. Tegelijkertijd voerde De Lijn een controle uit van de vervoersbewijzen. “We hebben alle personen die op de bussen zaten gecontroleerd”, zegt korpschef Barbara Cloet. “ZE moesten uitstappen en daarna volgde een controle van onze drugshond. Na de controle konden de passagiers weer opstappen. Ook de scholen werden van de actie in kennis gesteld, met het oog op het beantwoorden van eventuele vragen van leerlingen en/of ouders. In totaal werden 160 passagiers werden gecontroleerd. Bij twee van hen reageerde de drugshond. Na fouillering bleek 1 van hen een gebruikershoeveelheid drugs bij zich te hebben. Deze persoon zal een OMS (onmiddellijke minnelijke schikking) krijgen van 75 Euro.” Daarnaast konden 11 passagiers geen geldig vervoersbewijs voorleggen.