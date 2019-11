Politie Brasschaat pakt drie verdachten op met inbrekersmateriaal op zak Toon Verheijen

25 november 2019

12u54 0

De politiezone Brasschaat heeft afgelopen vrijdag drie verdachte kunnen oppakken die in aanmerking komen voor een inbraak in de Prins van Oranjestraat. Een getuige had de politie verwittigd omdat hij drie verdachte personen had gezien. Een patrouilleploeg snelde ter plaatse en kon twee verdachten meteen inrekenen. Na een korte achtervolging werd ook de derde verdachte ingerekend. De drie mannen bleken in het bezit van inbrekersmateriaal en zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De speurders gaan na of de drie al inbraken gepleegd hadden.