Politie Brasschaat doet mee met ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ Toon Verheijen

06 juni 2019

13u16 0

De politiezone Brasschaat neemt vanaf vrijdagavond 7 juni tot maandagochtend 10 juni deel aan het (verlengd) weekend zonder alcohol achter het stuur. De actie gaat uit van zowel de lokale als de federale politie. “Voor de lokale politie Brasschaat is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Heel het jaar door proberen wij mensen te motiveren om veilig verkeersgedrag te stellen”, zegt woordvoerster Tina Bruggeman. “Doordat we het proces administratief vereenvoudigd en zoveel als mogelijk geautomatiseerd hebben, slagen we erin tijdens de controles een maximum aan bestuurders te onderwerpen aan een test. Door gericht te controleren verhogen we zowel de effectieve pakkans als het gevoel dat men eender waar kan gecontroleerd worden. Concreet wil dat zeggen dat we vooral op momenten controleren waarop de kans het grootst is dat mensen gedronken hebben. En ook dat we op alle mogelijke plaatsen in onze gemeente controleren en niet alleen op vaste controlepunten.”