Politie arresteert straatrover die scholier beroofde Toon Verheijen

30 juni 2020

12u12 0

Speurders van de politie Brasschaat heeft een straatrover kunnen arresteren. Enkele dagen geleden kreeg de politie melding dat in het centrum van Brasschaat een scholier beroofd was op straat. De tiener was van de bus gestapt en werd achtervolgd door iemand die ook op de bus zat. Op een bepaald moment hield de overvaller het slachtoffer tegen en dwong hem zijn portefeuille en bankkaart met code af te geven. Bij aankomst van de politie bleek de verdachte reeds gevlucht te zijn. De lokale politie van Brasschaat kon echter al snel zijn identiteit achterhalen en de buit recupereren. De jonge verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar die liet hem onder strenge voorwaarden vrij.