Plaatsverbod in Gemeentepark voor zes jongeren na klachten over slagen en verwondingen en straatroven Toon Verheijen

17 december 2019

19u54 4 Brasschaat Een groep jongeren heeft de voorbije weken de sfeer in het Gemeentepark en rond het Winterdorp verziekt door vechtpartijen en zelfs diefstallen met geweld. Enkele tieners moesten rake klappen incasseren en sommigen werden ook beroofd van hun persoonlijke spullen. Het was organisator Philip Wauters die mee aan de alarmbel trok. “Ik ben blij dat de gemeente en de politie ingrijpen.”

Er doken de voorbije dagen meer klachten op van ouders van minderjarigen die in het Gemeentepark in de omgeving van het Winterdorp waren lastiggevallen door een grote groep jongeren. Het ging echter veel verder dan gewoon wat vervelend doen. Enkele jongeren moesten klappen incasseren en één 14-jarige werd zelfs bestolen. “We hebben inderdaad zeven meldingen gekregen van feiten van slagen en verwondingen en zelfs diefstal met geweld”, bevestigt korpschef Barbara Cloet. “We konden snel enkele verdachten identificeren. De zaken zullen uiteraard gerechtelijk opgevolgd worden, maar we hebben de burgemeester ook gevraagd extra maatregelen te nemen door de betrokken jongeren een plaatsverbod te geven. Philip Cools heeft dat ook meteen gedaan.”

Extra patrouilles

De politie zorgt voortaan ook voor extra aanwezigheid van manschappen. “We krijgen zelfs bijstand van de federale politie die ook af en toe met paarden door het Gemeentepark zullen patrouilleren”, zegt Barbara Cloet. “Ook ploegen van ons zullen – en dan vooral in het weekend maar ook op weekdagen – zichtbaar aanwezig zullen zijn. Het zijn echt ernstige feiten en dat leeft ook onder de bezoekers aan het Gemeentepark en het Winterdorp. Iemand werd enkele dagen geleden aan de kerk met geweld bestolen. Dat incident wordt nog onderzocht.”

Privébewaking

Uitbater Philip Wauters van het Winterdorp is blij dat de politie en het gemeentebestuur ingrijpen. Het was hij die mee aan de alarmbel trok. “Ik heb zelf een privébewakingsfirma, maar hun bevoegdheden zijn ook maar beperkt”, zegt Wauters. “Bovendien waren de feiten allemaal in het Gemeentepark, maar dat straalt uiteraard ook of op ons Winterdorp. Het is bijzonder jammer dat enkele individuen de boel proberen te verzieken door zo’n feiten te plegen. We zijn echt blij dat er een plaatsverbod is opgelegd en dat de gemeente en de politie de klachten ter harte hebben genomen. Ik merk nu regelmatig ook politieagenten op die in ons Winterdorp komen kijken. Ik juich het alleen maar toe. Hopelijk keert de rust nu terug en kunnen we met z’n allen weer genieten van de sfeer. Want afgezien van die feiten in het Gemeentepark, blikken we terug op een héél fijne editie met veel volk.”