Philip Cools nieuwe burgemeester van Brasschaat Toon Verheijen

07 oktober 2019

18u40 0

Philip Cools is met unanimiteit van stemmen binnen N-VA verkozen als opvolger van Minister-president Jan Jambon. Dat maakte de partij zonet bekend. Hij volgende vorige legislatuur ook al eens even Koen Verberck op die op zijn beurt al plaatsvervanger was van Jan Jambon.

Later meer.