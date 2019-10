Philip Cools nieuwe burgemeester van Brasschaat en daar is Jan Jambon blij mee: “Hij is mijn terechte opvolger” Toon Verheijen

07 oktober 2019

19u52 3 Brasschaat Philip Cools is de nieuwe burgemeester van Brasschaat. Het partijbestuur van N-VA besliste dat maandag unaniem. Vlaams Minister-President Jan Jambon blijft wel actief in Brasschaat als gemeenteraadslid. Door de stoelendans wordt Bruno Heirman de nieuwe schepen. “Philip is altijd mijn rechterhand geweest. Hij was de geknipte opvolger”, aldus Minister-President Jan Jambon.

Het stond een beetje in de sterren geschreven, maar er zijn zo’n gezegden als het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. “Het was misschien een beetje verwacht, maar uiteindelijk moet nog iedereen in het partijbestuur zijn goedkeuring geven. Dat het uiteindelijk met unanimiteit van stemmen gebeurd, doet me wel deugd. “Het zijn letterlijk en figuurlijk grote schoenen te vullen. Maar ik neem deze functie met veel enthousiasme op.” Philip Cools zal nu proberen eigen accenten te leggen, maar zal vooral verder gaan op de lijn die al is uitgezet door zijn voorganger Jan Jambon. “We waren al volop bezig met de meerjarenplanning die we in december willen finaliseren”, zegt Cools. “De drie prioriteiten op vlak van veiligheid – verkeer, drugs en intrafamiliaal geweld - gaan we ook volop verderzetten.”

Rechterhand

Minister-President Jan Jambon is tevreden dat Philip Cools zijn opvolger wordt. “Hij was inderdaad mijn keuze en ben blij dat het voltallige partijbestuur daarin gevolgd is”, vertelt de kersverse Minister-President. “Sinds mijn eerste stappen in de politiek werk ik al met Philip samen. Hij is eerst persoonlijk medewerker geweest en is ook kabinetschef geweest. Ik kan gerust stellen dat Philip altijd mijn rechterhand is geweest. Nu zal hij nog halftijds wel voor mij werken, maar zijn prioriteit ligt nu in het burgemeesterschap van Brasschaat.” Links en recht is kritiek te horen op het feit dat niet voor Adinda Van Gerven is gekozen die bij de gemeenteraadsverkiezingen meer dan tweeduizend voorkeursstemmen wist te halen en daarmee de nummer twee was binnen N-VA. “Het draait niet om voorkeurstemmen. Philip draait al lang mee, wordt iedereen ook gedragen – vooral bij de administratie – en draagt een soort van rustige zakelijkheid met zich mee. Burgemeester zijn heeft ook te maken met leiderschap.”

Stoelendans

Philip Cools krijgt als burgemeester de bevoegdheden veiligheid, organisatie en ontwikkeling. Zijn zitje in het college van burgemeester en schepenen wordt ingevuld door Bruno Heirman. Hij wordt schepen van personeel, financiën, ICT en communicatie. Het zitje in de gemeenteraad gaat gewoon naar Jan Jambon. Hij zal ondanks zijn leiderschap in de Vlaamse regering nog altijd zoveel mogelijk de gemeenteraden in Brasschaat blijven bijwonen. “Ik ben verkozen in Brasschaat en wil dat ook niet zomaar naast mij neerleggen.” Tenslotte is er ook nog een wissel in de gemeenteraad zelf, want Tom Thys geeft zijn zitje als raadslid af om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin en werk. Hij wordt vervangen door Cathy Mallentjer.