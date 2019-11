Philip Cools (N-VA) legt eed af als waarnemend burgemeester van Brasschaat Toon Verheijen

25 november 2019

Philip Cools (N-VA) heeft maandagmorgen in handen van provinciegouverneur Cathy Berx de eed afgelegd als waarnemend burgemeester van Brasschaat. Cools neemt de taak over van Jan Jambon die eerder werd aangesteld als Vlaams minister-president. Philip Cools werd unaniem voorgedragen door het N-VA-bestuur als opvolger.

Philip Cools was eerder al eens waarnemend burgemeester toen hij van 16 oktober tot 9 december 2018 de taak overnam van toenmalig waarnemend burgemeester Koen Verberck. Na 9 december was dat toen terug Jan Jambon omdat N-VA uit de regering was gestapt. Philip Cools is blij dat hij weer het vertrouwen krijgt. “In 2018 heb ik reeds gedurende enkele weken kunnen ervaren wat het is om burgemeester te zijn van Brasschaat”, zegt Cools. “Ik woon sinds mijn geboorte in onze prachtige gemeente en ken ik de gemeente van binnen en van buiten. Mijn vader, die volgend jaar 90 jaar wordt, is uiteraard zeer fier. Spijtig dat ons moeke, die 5 jaar geleden overleden is, dit niet meer kan meemaken. Zij zou ook trots zijn.” Philip Cools is al sinds 1986 actief binnen de gemeente. Tussen 1986 en 2007 werkte hij eerst als opsteller en later als bestuurschef financiën. Nadien is hij Jan Jambon gevolgd naar het federale parlement en bekleedde hij onder meer de functie van kabinetssecretaris toen Jan Jambon vice-eerste-minister werd in de regering Michel I.

Bruno Heirman

De bevoegdheden van Philip Cools zullen overgedragen worden aan Bruno Heirman (N-VA). Die laatste krijgt met financiën, personeel, interne zaken, communicatie en ICT een zware taak. Heirman heeft zich de laatste twee maanden warm gelopen voor deze bevoegdheden. Samen met Cools, het schepencollege, de beleidsmanagers, de financieel directeur en de medewerkers van de dienst financiën heeft Heirman mee gestalte gegeven aan het meerjarenplan 2020-2025 dat in de gemeenteraad van 16 december zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad. “Ik sta versteld van de kennis die aanwezig is bij de financieel directeur en het diensthoofd financiën, het opstellen van het meerjarenplan is een huzarenstuk geweest maar samen met burgemeester Cools zullen wij dit met veel vertrouwen voorleggen aan de gemeenteraad.”