Personeel AZ Klina houdt stille actie in inkomhal: “We kunnen niet leven van schouderklopjes alleen” Toon Verheijen

18 juni 2020

12u42 50 Brasschaat Flink wat personeelsleden van het AZ Klina hebben donderdagvoormiddag een kwartier lang een stille actie gevoerd voor een beter algemeen sociaal akkoord. Ze vragen ook meer respect én een premie voor de drukke coronaperiode.

De sociale akkoorden in de zorgsector lopen eind dit jaar af en met enkele acties willen de vakbonden overal hun eisen kracht bij zetten. In het AZ Klina werd tussen 11 en 11.15 uur een stille actie gehouden in het Atrium, met mondmaskers en de nodige afstond tussen de actievoerders. De vakbonden ijveren voor beter betaalde avond-, weekend- en feestdagverloningen, een volwaardige dertiende maand, het verlagen van de werkdruk, een gezondere combinatie werk-privé en meer personeel. “We kunnen immers niet leven van schouderklopjes en applaus alleen”, aldus de actievoerders.

Flexibiliteit

AZ Klina komt uit een zware periode, zeggen de bonden. “De flexibiliteit was heel groot. Shiften werden continu veranderd en dikwijls was het onduidelijk wanneer we wel of niet moesten werken. Heel wat personeelsleden hebben ook flink wat extra nachten of weekends moeten werken en hebben moeten inspringen op andere diensten of zelfs op andere campussen. We hebben applaus gekregen en veel mooie woorden, maar helaas geen extra premies. Voor sommige leidinggevenden zijn zelfs abnormaal gepresteerde uren uit het systeem gehaald. Velen onder ons zijn met een bang hart komen werken, sommigen zijn zelfs ziek geworden. We vragen ons af waar die warme organisatie is gebleven met zorg voor de medewerkers.”