Pens & Bags overgenomen door Pandava: “Het assortiment wordt alleen maar uitgebreid” Toon Verheijen

09 november 2019

19u40 2 Brasschaat Pandava, een speciaalhandel in kantoormateriaal en schoolbenodigdheden, heeft op de Bredabaan in Brasschaat een derde vestiging geopend. Het nam Pens & Bags over die er negentien jaar lang gevestigd waren. Pandava heeft al vestigingen in Stabroek en Schoten heeft.

De winkel Pens & Bags bestond al dertig kaar en was de voorbije negentien jaar gevestigd op de Bredabaan in Brasschaat. Maar de zaak is nu overgenomen door Pandava met hoofvestiging in Stabroek. Het winkelpersoneel dat in de zaak werkte, wordt mee overgenomen. De vernieuwde winkel werd zaterdag officieel geopend. “Deze overname past perfect in onze toekomstplannen want we willen uitbreiden”, zegt Carlo Bollen van Pandava. “En zeker in deze regio, want daar waren we nog niet aanwezig.”

Duurzaam

De uitbaters van de nieuwe Pandava zijn Karin en Katleen Spies. “Pens & Bags had al een redelijk assortiment en dat gaan we nu uitbreiden met ons ruime aanbod”, vertellen de twee. “Wij bieden alles aan voor kantoor van schrijfwaren tot boekentassen, printerbenodigdheden maar ook reisaccessoires. We leggen de klemtoon op duurzame en milieuvriendelijke producten.”

Pandava werd opgericht in 1978 in Ekeren en verhuisde later naar Hoevenen in Stabroek waar nu het hoofkantoor, het magazijn en een winkel zijn gevestigd. In 2011 kwam er een eerste overname van Pasmans in Schoten. In totaal werken er 25 personeelsleden voor de keten.