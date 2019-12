Pauwelslei en zes andere straten worden voorrangsweg Toon Verheijen

11 december 2019

15u50 0 Brasschaat De Pauwelslei is vanaf vandaag een voorrangsweg. Het is de eerste van zeven straten die de komende jaren zullen aangepakt worden. “We willen op de grote wijkontsluitingswegen een betere doorstroming krijgen én de verkeersveiligheid- en leefbaarheid vergroten”, zegt schepen Goele Fonteyn (N-VA).

De Pauwelslei werd de voorbije maanden volledig heraangelegd inclusief een nieuw voet- en fietspad. Vanaf vandaag geldt er in de straat en bijgevolg ook voor de zijstraten een gloednieuwe regeling: wie op de Pauwelslei rijdt zal voortaan immers voorrang hebben. De gemeente neemt die beslissing niet zomaar. “Voorrang van rechts is ingebakken bij veel mensen, maar het zorgt dikwijls voor verstrooidheid en ongevallen. Dat geldt zeker voor de hoofdstraten waarbij bestuurders het gevoel krijgen dat ze voorrang hebben, maar dat is dus niet het geval. In België zorgt dat jaarlijks voor 15.000 ongevallen.”

Hele reeks

De Pauwelslei werd heraangelegd, dus voert de gemeente daar de voorrangsregeling voor de eerste keer in. Op termijn moeten ook de Miksebaan, Donksesteenweg, Lage Kaart, Hoogboomsesteenweg, Hemelakkers en Augustijnslei volgen. Maar dat zal pas gebeuren wanneer de straten ook infrastructureel aangepakt worden. De voorrangsregeling zal wel nooit doorgevoerd worden in woonstraten. Daar blijft wél de voorrang van rechts gelden. “We mikken bewust op die straten die moeten dienen als ontsluitingsweg. Maar als we daar het verkeer willen op krijgen, moet je ook voor een goede doorstroming zorgen, voor meer verkeersveiligheid én meer leefbaarheid. De betere doorstroming krijg je door de voorrangsregeling te veranderen. Je vermijdt conflictsituaties. Bovendien komt het ook het milieu ten goede, want wagens moeten minder afremmen en optrekken.”

We hebben een hele reeks maatregelen genomen om de snelheid af te remmen want het mag geen racebaan worden Goele Fonteyn (N-VA)

Slimme verkeerslichten

Een vrees die dikwijls naar boven komt wanneer straten heraangelegd zijn en blinken met een nieuwe asfaltlaag, is dat de straat een racebaan wordt. Ook dat wil de gemeente voorkomen. “We hebben een flitscamera laten plaatsen ter hoogte van de Fortsebaan. Die zal in twee richtingen flitsen en wordt binnenkort in werking gesteld. Ter hoogte van Bosaard en Turfaard hebben we slimme verkeerslichten laten plaatsen. Wie sneller rijdt dan de toegelaten 50 kilometer per uur zal onherroepelijk voor het rode verkeerslicht staan. Tenslotte is er ook nog een dynamische zone 30. Ter hoogte van Hoogbos zijn er borden met een voetganger erop geplaatst die oplichten wanneer een auto in de buurt komt. We gaan alle maatregelen na een tijd evalueren en bekijken of we ze in de andere straten ook kunnen toepassen.”