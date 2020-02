Parket onderzoekt vals evacuatiealarm AZ Klina Toon Verheijen

23 februari 2020

13u36 0 Brasschaat Het parket is een onderzoek gestart naar een vals evacuatiealarm in het AZ Klina. Een onbekende heeft daar zaterdagnacht het alarm in werking doen treden.

In de nacht van zaterdag op zondag 23 februari is omstreeks 3 uur het evacuatiealarm in AZ Klina geactiveerd. “Door de activering van het alarm werden de hulpdiensten automatisch verwittigd”, zegt woordvoerster Joanne DE Roeck. “Ze waren snel ter plaatse. Na controle van het hele gebouw en alle technische installaties werden er geen storingen vastgesteld. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat een persoon het ziekenhuis is binnengekomen en het evacuatiealarm heeft geactiveerd. Het parket onderzoekt de zaak.” Er is uiteindelijk niemand geëvacueerd.

AZ Klina excuseert zich voor de geluidshinder die de patiënten hebben ondervonden. Het ziekenhuis bekijkt welke bijkomende maatregelen het kan nemen om dit in de toekomst te vermijden.