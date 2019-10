Parkeerverbod voor vrachtwagens en bussen boven 7,5 ton goedgekeurd: “We gaan wel geen heksenjacht voeren. Boterhammekes eten mag nog altijd” Toon Verheijen

22 oktober 2019

16u06 0 Brasschaat Het was in de zomer nog een idee, maar ondertussen heeft de gemeenteraad het licht definitief op groen gezet. Vrachtwagens en bussen in de categorie boven de 7,5 ton mogen niet meer parkeren op het grondgebied van Brasschaat. “Al gaan we geen heksenjacht organiseren. Eerst vooral sensibiliseren”, zegt schepen van mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA).

De gemeenteraad keurde maandagavond het nieuwe politiereglement goed en dat wil zeggen dat vrachtwagens en bussen zwaarder dan 7,5 ton niet meer mogen parkeren op het grondgebied van de gemeente van zodra alle nodige verkeersborden daar de komende dagen/weken worden geplaatst. “We hebben die beslissing genomen omdat er toch regelmatig klachten kwamen over hinderlijk geparkeerde voertuigen en er was ook een ongeval ter hoogte van De Groene Jager die ons deed beslissen om maatregelen te nemen”, zegt schepen van mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA). “We denken dan vooral aan de veiligheid voor de zwakke weggebruikers. Maar daarnaast veroorzaakt het aanrijden, parkeren en terug wegrijden van deze voertuigen beschadigingen aan het openbaar domein. Een zonaal parkeerverbod voor vrachtwagens en bussen van meer dan 7,5 ton zal de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in de gemeente Brasschaat aanzienlijk verbeteren. En voor alle duidelijkheid: het gaat ook om trekkers die zonder oplegger geparkeerd staan. We bedoelen wel duidelijk de categorie waaronder de voertuigen vallen.” De borden worden de komende dagen geplaatst, maar blijven nog afgeplakt tot begin november. Officieel zal het reglement dan van kracht zijn vanaf 4 november.

Geen heksenjacht

Door het invoeren van een verbod op het hele grondgebied heeft de gemeente Brasschaat alvast een primeur. Op andere plaatsen in Vlaanderen geldt al wel een parkeerverbod in bepaalde wijken of straten. Oppositiepartij CD&V had wel bedenkingen of de borden wel wettelijk zijn én of dan trekkers zonder oplegger ook onder het verbod vallen omdat de trekker op zich geen 7,5 ton weegt. “De borden die we zullen plaatsen zijn perfect legaal”, vertelt schepen Goele Fonteyn (N-VA). “We gaan er in totaal zo’n 78 plaatsen langs de diverse invalswegen van de gemeente. We willen wel benadrukken dat we niet meteen van plan zijn om een heksenjacht te organiseren. We gaan in de eerste plaats sensibiliseren. Uiteindelijk gaat het ook maar om een 25-tal gevallen die gemeld zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat we chauffeurs die bijvoorbeeld even hun boterhammetjes opeten langs de kant van de baan, meteen gaan verbaliseren. Het gaat echt om voertuigen die zich langdurig ergens parkeren.”

Alternatieven

De gemeente voorziet wel alternatieven waar vrachtwagens nog wel mogen parkeren. “Zo is er de park & ride aan de E19 in Sint-Job-in-’t-Goor”, zegt Goele Fonteyn. “AWV was daar bereid om een aantal plaatsen te herschilderen zodat er vrachtwagens terecht zouden kunnen. Op de parking van Sportoase is er eventueel plaats voor bussen. Ook langs de Kapelsesteenweg onder de brug zijn er wel plaatsen waar ze terecht zouden kunnen.”