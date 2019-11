Parkeerverbod voor voertuigen boven de 7,5 ton: uitzondering mogelijk voor nutsmaatschappijen, onderhoudsfirma’s voor groen en verhuisfirma’s Toon Verheijen

15 november 2019

20u06 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat voerde De gemeente Brasschaat voerde begin deze maand een parkeerverbod in voor heel het grondgebied van de gemeente voor voertuigen van boven de 7,5 ton. Toch zijn er enkele uitzonderingen, want nutsmaatschappijen, onderhoudsfirma’s en verhuiswagens kunnen tijdelijke toelating aanvragen.

De voorbije maanden kreeg de gemeente heel wat klachten en meldingen over vrachtwagens en bissen die in woonstraten geparkeerd stonden. Dat kwam de verkeersveiligheid voor vooral zwakke weggebruikers niet meteen ten goede en zeker niet in schoolomgevingen. “We namen daarop de beslissing om het reglement in te voeren”, zegt schepen van mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA). “Niet alleen om de leefbaarheid in de woonwijken te verhogen, maar ook om de parkeerdruk te verlaten en de beschadigingen aan het openbaar domein te verminderen.”

Ongerustheid

Maar na het invoeren kwamen er toch heel wat ongeruste vragen vanuit verschillende hoeken. “Er was inderdaad een bezorgdheid vanuit de nutsmaatschappijen, onderhoudsfirma’s voor groen en verhuisfirma’s”, zegt Goele Fonteyn. “Zij wilden nog weten of ze nu al dan niet nog mochten parkeren. Dat zijn partijen die vergunningsplichtig zijn en indien nodig krijgen zij een tijdelijke toelating of zelfs een jaarvergunning zodat we wel degelijk mogen parkeren, maar dan wel alleen tijdens de duur van de werken.”

Randparking

Voor diegenen die geen uitzondering krijgen, verwijst de gemeente naar de randparking zoals de park & ride aan de Sint-Jobsesteenweg, Sportoase voor de bussen en de zijkant van de Kapelsesteenweg ter hoogte van de brug van de E19. “We hebben aan de belangrijkste busmaatschappijen ook gevraagd om de bussen zoveel mogelijk op het eigen bedrijventerrein te parkeren.” De gemeente heeft in totaal iets meer dan 80 verkeersborden laten plaatsen. Het wuift ook nog eens de kritiek weg al zou het de eerste gemeente zijn in Vlaanderen die het parkeren zwaar vervoer weert op het grondgebied. “Beringen, Zolder, Genk en de stadskern van Brugge gingen ons voor.”