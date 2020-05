Parkeercontroles in blauwe zone weer van start Toon Verheijen

15 mei 2020

Nu dat de winkels weer open zijn, waarschuwt de gemeente Brasschaatgdat de controles op de blauwe zones ook weer van start gaan. Die controles waren gestopt omdat de winkels toch gesloten waren en de blauwe zone er vooral voor moet zorgen dat er niet langdurig geparkeerd wordt in bepaalde zones om er voor te zorgen dat klanten van de lokale handelaars gemakkelijker een parkeerplaats vinden.

Op de meeste plaatsen in Brasschaat parkeer je gratis. Maar in enkele drukbezochte gebieden (blauwe zones) mag je van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur maximaal twee uur parkeren. De starttijd geef je verplicht aan door het leggen van je parkeerschijf. Op zon- en feestdagen parkeer je ook in blauwe zones gratis en onbeperkt. Wie een parkeerkaart heeft voor mindervalide personen, kan ook gratis parkeren in de blauwe zone. Leg je geen parkeerkaart, dan krijg je een retributie van 25 euro per dag.