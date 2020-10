Organisatoren Four O’Clock in Nieuwithof strikken Jaap Reseema van ‘Kom wat dichterbij’ voor optreden op 30 oktober Toon Verheijen

09 oktober 2020

22u18 3 Brasschaat De organisatoren van de kersverse afterwork ‘Four O’Clock’ in het Nieuwithof hebben voor de editie van 30 oktober niemand minder dan Jaap Reesema kunnen strikken. De zanger, ook gekend als Jake Reese en de hitsingel ‘Kom wat dichterbij’ zal er een intiem optreden geven. “We zijn blij dat we ons project verder kunnen zetten, want de eerste avond was een voltreffer zeggen Guy en Jan Pluym van Feathers Events. Inschrijven is nog altijd verplicht.

Jan en Guy Pluym organiseerden samen met gastheer Philip Wauters van Nieuwithof in Brasschaat op 2 oktober hun eerste editie van de afterwork ‘Four O’Clock’. “Het is echt een voltreffer geworden en we waren snel uitverkocht”, zeggen de broers. “En het leuke is: echt iedereen heeft zich gewoon netjes aan de regels gehouden. Mooi aan tafel, mondmaskers op, een beetje dansen rond de eigen tafel maar we hebben echt nooit moeten ingrijpen. En dat doet wel deugd als organisator ook. We zijn ook blij dat we gewoon verder kunnen blijven doen met ons concept. We zullen ook nog altijd ervoor zorgen dat alles op en top coronaproof zal zijn. Het voordeel is ook dat we buiten zitten.”

Reesema

Ondertussen is de editie van 16 oktober al uitverkocht. En die van 30 oktober zal nu ook niet meer al te lang duren want vrijdagavond wisten de broers Pluym niemand minder dan Jaap Reesema te strikken. “We zijn enorm trots want voor ons is het op dit moment een van de beste en populairste artiesten in de Lage Landen. Voor wie wil komen: inschrijven is nog altijd wel verplicht. Niet ingeschreven, is niet binnen.”

Inschrijven kan hier.

