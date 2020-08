Oppositiepartij CD&V wil dat gemeente btw-verlaging voor scholenbouw opnieuw investeert in onderwijs Toon Verheijen

29 augustus 2020

17u33 0 Brasschaat Volgens oppositiepartij CD&V heeft de gemeente Brasschaat sinds de verlaging van het btw-tarief voor scholenbouw zo’n 700.000 euro uitgespaard. De partij eist dat de meerderheid het bedrag nu volledig laat terugvloeien naar de onderwijssector. “We denken in de eerste plaats aan het Scholen-project Kaart”, zegt raadslid Dirk de Kort (CD&V).

De btw-verlaging voor scholenbouw van 21 naar 6 procent ging in 2016 in en werd doorgevoerd door de meerderheidspartij N-VA, CD&V, MR en Open Vld. Het was de bedoeling om het investeren in nieuwe en betere schoolgebouwen te stimuleren en voor de schoolbesturen betekende het ook met-een een lagere kostprijs. “Uit cijfers die we hebben opgevraagd blijkt nu dat Brasschaat zo’n 700.000 euro heeft bespaard”, zegt Dirk de Kort. “Het ging om lagere kosten bij het investeren in heraanleg van speelplaatsen, fietsenstallingen, klascontainers en natuurlijk ook voor de bouw van nieuwe scholen”, zo legt gemeenteraadslid Dirk de Kort (CD&V) uit die in de jaren 2016, 2017 en 2018 zelf nog schepen was. “Alleen zien we dat bedrag in de meerjarenplanning van de huidige bestuursploeg niet terugkomen en verdwijnt het geld in de algemene investeringspot.”

Investeren

Oppositiepartij CD&V vraagt nu aan de meerderheid om die 700.000 euro wel degelijk te investeren. “In de eerste plaats moet er extra worden geïnvesteerd in het scholenproject Kaart”, zegt de Kort. “De wijk en de ouderraad zijn vragende partij om extra te investeren in het scholenproject Kaart. Onze berekeningen tonen aan dat het aantal woningen ten minste met 11 eenheden kan verminderen of dat de gemeentelijke schoolruimte kan vergroot worden met 530 vierkante meter. Dit zal de leefbaarheid van de wijk en de omgeving van de nieuwe school ten goede komen.”