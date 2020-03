Oppositie ijvert voor aankoop van materiaal om meer geluidscontroles te doen: “Samenwerking met politie Antwerpen is niet voldoende” Toon Verheijen

03 maart 2020

13u55 0 Brasschaat Oppositiepartij CD&V ijvert ervoor dat de politiezone Brasschaat opnieuw investeert in meer materiaal om meer en sneller geluidsmetingen te doen. Het baseert zich daarvoor op de stijging van het aantal meldingen van geluidsoverlast, maar ook het feit dat er ondanks de stijging minder pv’s worden opgesteld. De politie nuanceert.

De politie kreeg in 2017 exact 629 meldingen van geluidsoverlast waarvan onder meer 180 vanuit een horecazaak en 263 vanuit privéwoningen. In andere gevallen ging het om lawaai van huisdieren (80), machines (56) en lawaaioverlast op de openbare weg (50). Dat resulteerde uiteindelijk in 21 processen-verbaal. In 2018 steeg dat cijfer naar 708 meldingen en 33 processen-verbaal en in 2019 waren dat er al 748, maar slechts 23 pv’s. De pv’s werden telkens opgemaakt voor lawaai van dieren, vanuit privéwoningen of vanuit een horecazaak. Voor lawaai van machines en op de openbare weg werden nooit pv’s opgesteld.

Meer materiaal

De politiezone Brasschaat had tot twee jaar geleden een eigen ‘geluidsteam’ waarmee het bij evenementen metingen ging doen met een decibelmeter. “Op dit moment heeft de politie dit niet meer maar het schepencollege legt wel aan elke organisator van een evenement op om bepaalde geluidsnormen na te leven”, zegt oppositieraadslid Niels De Kort (CD&V). “Bij hele grote evenementen zoals bijvoorbeeld The Day Before Tomorrow, vraagt de politie Brasschaat dan ondersteuning aan Antwerpen die wel over het nodige materiaal en de juist opgeleide personen beschikken. Wij vinden dat onvoldoende. Ook voor kleine evenementen moet de politie kunnen meten als er problemen zijn. Vooral omdat het aantal meldingen toch blijft stijgen. Wij vragen dan ook dat de politie investeert in opleiding en apparatuur om geluidsmetingen te kunnen uitvoeren. Dit kan door zelf te voorzien in de nodige apparatuur en opleiding of door meer beroep te doen op ondersteuning van Politiezone Antwerpen. Evenementen die de geluidsnormen niet naleven moeten worden aangepakt” zegt fractieleider Niels de Kort (CD&V).

Samenwerking

De politie wil de kritiek wel nuanceren. “Het klopt dat we vroeger een eigen geluidsteam hadden, maar dat vergt toch redelijk wat investeringen. Niet alleen in materiaal, maar ook in opleiding voor onze mensen”, zegt woordvoerster Tina Bruggeman. “Wij hebben trouwens wel nog eigen materiaal, maar we hebben inderdaad goede afspraken met onder meer de politiezone Antwerpen die gespecialiseerd materiaal én goed opgeleide mensen daarvoor hebben. En als we meldingen krijgen, gaan we altijd ter plaatse. Stellen we effectief overlast vast, dan volgt er sowieso een proces-verbaal.”