Oppositie heeft bedenkingen bij dossier Ruiterhal: “Meer dan 31.000 euro voor een studie of een tent mogelijk is, is dat niet wat veel?” Toon Verheijen

27 mei 2020

14u10 0 Brasschaat Oppositiepartij CD&V heeft bedenkingen bij het dossier van de Ruiterhal en de p Oppositiepartij CD&V heeft bedenkingen bij het dossier van de Ruiterhal en de p lannen van de gemeente om een tentconstructie te plaatsen als tussentijdse oplossing. De partij wil dat er degelijk wordt onderzocht of er geen alternatieven zijn.

De Ruiterhal werd begin dit jaar gesloten omdat er stabiliteitsproblemen bleken te zijn. Enkele weken geleden geraakte bekend dat de zaal dit jaar niet meet zal opengaan en dat de gemeente in de plaats een vaste tentconstructie wil plaatsen als tussentijdse oplossing. “De stabiliteitsproblemen van de Ruiterhal dateren al van eind januari”, zegt raadslid Dirk de Kort (CD&V). “Bijgevolg was de verwachting dat voor het verenigingsleven ofwel terug zouden kunnen gebruik maken van de Ruiterhal voor hun activiteiten na de nodige herstellingswerken ofwel elders in de gemeente een gebouw zou worden gehuurd. Nu blijkt er een studie te zijn gebeurd. We hebben daar toch heel wat vraagtekens bij. En nu wordt er 31.000 euro uitgegeven voor een studie naar een tentconstructie, maar is het nog niet zeker dat het kan. Volgens ons zijn er andere mogelijkheden zoals de garage Hendrickx, de feestzaal van het Kasteel of het Gunfire Museum.”

De gemeente geeft aan dat het nog het advies afwacht van de deskundige, maar dat de Ruiterhal herstellen op dit moment minimaal 300.000 euro zou kosten.