Opera ‘Carmen’ stuurt Klassiek in het Park nieuwe richting uit Philippe Truyts

01 juli 2019

16u56 0 Brasschaat Het hoeven niet altijd dance- of rockfestivals te zijn. En al zeker niet als ‘Klassiek in ’t Park’ met magie strooit in Brasschaat. De Antwerpse Charlotte Wajnberg en andere laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd brengen op zaterdag 13 juli het beste uit de opera ‘Carmen’. “Ik liep al langer met dat idee rond”, zegt dirigent Robert Groslot. “Vanaf volgend jaar gaan we ook op tournee.”

Klassiek in het Park is aan zijn zesde editie toe. Al heette het evenement tot 2017 nog ‘Brasschaat Klassiek’. Muzikale spil is Robert Groslot met zijn Gala Orchestra. De veelzijdige componist, pianist, dirigent en cineast kijkt er opnieuw met veel goesting naar uit.”

“Het park van Brasschaat is een unieke locatie. In openlucht spelen op een zomeravond, heeft altijd iets feeërieks. We zijn qua look, licht en klank weer een stapje vooruitgegaan. Ik doe dit zeer graag. De verstandhouding met Jan Jambon (burgemeester en melomaan, red.) en presentator Carl Huybrechts is uitstekend.”

Op tournee

De organisatie heeft aan de formule gesleuteld. Géén twee dagen meer, maar één enkele avond. Maar vooral: geen ‘best of’ meer van bekende klassieke stukken van verschillende componisten.

Groslot: “We beseften dat we met onszelf in concurrentie gingen door twee avonden te programmeren. Dat was te veel gevraagd van de mensen. Met één avond kun je een zeer hoog niveau halen. Nu er een professioneel team de hele organisatie in handen heeft, denken we nog ambitieuzer. Vanaf volgend jaar gaan we naast het festival in Brasschaat op tournee met Ralph Broos (Deep Bridge Classic, red.) als uitvoerend producent. Waar we volgende zomer allemaal gaan spelen, weten we nog niet.”

‘Carmen’, de bekende opera van Georges Bizet, ging in première in 1875. Bizet maakte het niet meer mee. Hij overleed op zijn 36ste. Groslot: “In een opera van drie uur knapt de minder geoefende luisteraar soms af op het verhalende gedeelte. De oplossing was om Carl Huybrechts het verhaal te laten vertellen. We houden zo tweemaal 50 minuten opera over. Dat maakt het verteerbaarder.”

Vocale top

Alle vocalisten zijn toppers. Groslot: “Ik dacht meteen aan Charlotte Wajnberg, laureate van de Elisabethwedstrijd in 2018. Zij raadde me de Franse mezzosopraan Héloise Mas aan voor de rol van Carmen.”

Andere zangers zijn bariton Paul Gay als Escamillo en tenor Stefan Cifolelli als Don José. “Het derde deel van de avond blijft het grootste walsbal van Vlaanderen. Dansschool Pivolté opent met ‘De schone slaapster’ van Tsjaikovsky.”

Op zijn 68ste blijft het hard gaan voor Groslot. “Ik werk nog keihard, componeer elke dag. Dat is mijn lang leven. Ik heb nu de luxe om wat vaker zelf te kunnen kiezen. Volgende week maak ik opnames voor mijn derde cd met het Brussels Philharmonic.”

Info en reservaties: www.klassiekinhetpark.be en 070-345.345. Vanaf 18 uur musiceren ensembles al op kleine podia. Het hoofdprogramma begint om 20 uur.