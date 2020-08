Opening fietsbib uitgesteld naar begin november: “Covid-19 gooit roet in het eten, maar enthousiasme van onze vrijwilligers is groot” Toon Verheijen

12 augustus 2020

11u08 0 Brasschaat De organisatie van de De organisatie van de fietsbibliotheek in Brasschaat heeft de geplande opening van eind augustus uitgesteld naar begin november in de hoop dat de coronamaatregelen dan een pak losser zijn. De fietsjes die al ingeleverd zijn, zijn dus zeker niet verloren.

Het principe van de fietsbibliotheek is eenvoudig. Je huurt goedkoop een fietsje en minder goede tweewielers belanden niet meer op het containerpark maar krijgen een tweede leven. Wie een fietsje komt halen, betaalt 20 euro waarborg en dan nog 20 euro huur per jaar. Is de fiets te klein geworden, kan je er weer eentje komen huren die op maat is. “We hadden eigenlijk gehoopt om de fietsbib te openen op het moment dat de kinderen weer naar school moeten", zegt initiatiefnemer Bob Geysen. “We waren er enthousiast ingevlogen met onze vrijwilligers en we hebben heel wat fietsjes gekregen. We hadden ook de nodige financiële middelen om een goede opstart te hebben. Maar helaas beslist corona er opnieuw anders over. We kunnen nu voorlopig niet honderd procent verder werken.”

Enthousiasme

Het is vooral de ‘bubbel van vijf’ die het project voorlopig de das om doet. “We hadden direct fietsherstellers die zich spontaan aanboden", zegt Bob Geysen. “’Maar het was niet eenvoudig om zonder in te breken in die bubbel van vijf om hen herstellingen te laten doen. Maar uitstel is geen afstel. We mikken nu op een opening tijdens de eerste week van november als mogelijke opstart en we blijven ook zoveel mogelijk verder werken aan het project. We zoeken ook nog altijd een uitvalsbasis, want door Covid-19 is het dienstencentrum Salvé weggevallen. We hebben wel een voorlopig alternatief, maar dat is niet ideaal.”