Op bezoek bij lokale brouwers (deel 10).Galea Craft Beers uit Brasschaat: “Het leukste aan brouwen is het experimenteren en smaken koppelen”

Brasschaat

De zomer, dat is een fris glas bier op ons terras. Niets smaakt er beter dan een bier waarvan het recept bedacht is op Kempense bodem. Wij trokken in navolging van een eerste reeks in de zomer van 2019 opnieuw door de Kempen en het noorden van Antwerpen en selecteerden voor u tien lokale brouwerijen/bierfirma’s. Vandaag: Galea Craft Beers (Brasschaat) van Giovanni Christis. Een verhaal van stout met Oreo of eentje met spek en esdoornsiroop. Herlees hier de eerdere verhalen én de nieuwe reportages.