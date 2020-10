Ook in AZ Klina neemt aantal coronapatiënten toe: “En we verwachten nog een verdere stijging” emz

09 oktober 2020

16u44 2 Brasschaat Het aantal coronapatiënten neemt ook in het AZ Klina in Brasschaat toe. “We verwachten binnen een tiental dagen een verdere stijging”, aldus woordvoerster Joanne De Roeck. De patiënten zijn veelal tachtigplussers.

De coronacijfers zijn in stijgende lijn. Voor het eerst sinds mei tellen de Belgische ziekenhuizen meer dan 1.000 COVID-19-patiënten. Waar het AZ Klina op 15 september nog maar twee coronapatiënten telde, is dat aantal ondertussen gestegen. “Het lijkt nu wel weer een beetje te stabiliseren, maar dat is een gevaarlijke boodschap. Op de afnamepunten in onze regio als dat aan het ziekenhuis en in Kalmthout is er een grote toename in het aantal positieve testen. Die stijging merken wij meestal tien dagen later”, legt De Roeck uit. Of de situatie in de buurt komt van de eerste golf? “Het gaat wel die kant op, ja”, zegt De Roeck.

De patiënten die met het coronavirus opgenomen worden zijn behoren tot de oudere leeftijdscategorie. “Veelal tachtigplussers. Ook wel wat vijftig- en zestigplussers, maar dan met een onderliggend ziektebeeld. Hier krijgen we voorlopig geen patiënten jonger dan vijftig binnen.”

Nog geen permanentieprobleem

Momenteel komt het AZ Klina op vlak van personeel niet in de problemen. “Met onze huidige bezetting lukt het. We hebben zoals overal wel eens een zieke collega, maar dat zorgt niet voor een permanentieprobleem. Al ga ik niet zeggen dat er gevreesd wordt dat vele collega’s uitvallen of in quarantaine gaat. Als we personeel moeten verschuiven naar corona-afdelingen, dan komt de reguliere zorg in het gedrang. Dat is voorlopig nog niet aan de orde. Al kan dat natuurlijk snel veranderen. De reguliere zorg vrijwaren gaat een hele uitdaging worden”, besluit De Roeck.