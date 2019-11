Ook Brasschaat ontvangt Sinterklaas: “geen stoute kinderen” ADA

24 november 2019

10u22 0

Het zijn drukke dagen voor Sinterklaas. Nadat de Sint eerder al andere dorpen en gemeentes in de provincie Antwerpen aandeed, was het zaterdag de beurt aan Brasschaat. Honderden kinderen stonden de heilige man op te wachten. Ze begroetten hem met liedjes, tekeningen en her en der ook met een wortel voor zijn paard Slecht-Weer-Vandaag.

Nadien was het afwachten op het verdict van Sinterklaas. Waren er in Brasschaat stoute kindjes? Neen hoor, ook dit jaar sprak Sinterklaas de verlossende woorden: “Er zijn dit jaar geen stoute kinderen.” Of wat had u gedacht?