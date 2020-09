Noah Konteh pakt goud op de 3000 meter op VK Scholieren Bart Spruijt

13 september 2020

16u45 0 Brasschaat Brasschatenaar Noah Konteh won als afsluiter van z’n seizoen met een halve minuut voorsprong de 3000m op de Vlaamse scholierenkampioenschappen in Heusden. Hij soleerde naar een mooie tijd van 8.35.76.

Na topprestaties op de 800m en de 1500m wilde Konteh ook nog eens schitteren op de 3000m. “Ik wilde nog heel graag een snelle 3000m lopen dit seizoen. Omdat ik Belgisch kampioen cross ben, mocht ik automatisch deelnemen aan het VK en die kans wilde ik grijpen uiteraard”, legt hij uit. “Vooraf hoopte ik richting de 8.40 te lopen. Na de eerste kilometer lag ik nog op schema voor 8.30, maar daarna kreeg ik moeite om dat tempo vol te houden. Maar ik was heel tevreden over m’n tijd. Mijn trainer Dirk Engelen zei vooraf dat het al heel straf zou zijn als ik rond de 8.40 zou lopen. Dan mag ik wel content zijn. Dit was de eerste keer dat ik een 3000m uitliep. Een maand geleden startte ik al eens op een 3000m, maar toen moest ik uitstappen door buikkrampen. Daarom ben ik blij dat het nu wel lukte.”

Eén week geleden pakte hij nog uit met een stevig record op de 800m van 1.53.60 op de Nacht van de Atletiek. “Als ik moet ik kiezen wat ik nu de beste prestatie vind, dan schat ik de 800m nog ietsje hoger in. Die prestatie kwam toch nog meer onverwacht. Dat ik meteen 1.53.60 zou lopen, had ik niet zien aankomen, terwijl ik mezelf nog iets eerder 8.35 zag halen op de 3000m.”

De 17-jarige atleet won vorige winter in de crossen vrijwel alles wat er te winnen viel. In het korte zomerseizoen kon hij de lijn doortrekken. “Ik ben toch ook heel tevreden over het korte pisteseizoen. Vorig jaar kwam ik terug uit blessure in de zomer. Op de 800m ging ik in één jaar tijd 9 seconden vooruit en op de 1500m met 12 seconden. Het doet deugd om op één jaar tijd zo’n mooie vooruitgang te maken.”

Na zijn korte maar krachtige seizoen van circa anderhalve maand mag de riem er nu even af. “Dit was de laatste wedstrijd. Nu is het tijd voor enkele weken rust en dan ik weer beginnen opbouwen naar het crossseizoen. Ik hoop heel hard dat er toch crossen gaan komen.”