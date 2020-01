Nieuwe fusieclub investeert 860.000 euro in infrastructuur Toon Verheijen

27 januari 2020

21u00 2 Brasschaat Het gemeentebestuur van Brasschaat wil de nieuwe fusieclub tussen Koninklijk Mariarburg VK en KFC Excelsior Kaart een investeringstoelage van zo’n 286.000 euro geven en een borgstelling voor een lening van 573.000 euro die de club aangaat voor grote verbouwingswerken. Het dossier stond ter goedkeuring op de gemeenteraad, maar is met een maand uitgesteld omdat alle documenten nog niet volledig in orde zijn.

De twee voetbalploegen Mariarburg en Kaart gingen in 2019 een fusie aan en gaan nu verder onder de naam Excelsior Mariaburg. De twee clubs gebruiken nog altijd wel hun oude locaties en trainen daar ook. De locaties kregen de naam Campus Zwemdok en Campus Rustoord. Campus Zwemdok telt één kustgrasveld, campus Rustoord heeft één kunstgrasveld en één grasveld. Beide sites beschikken bovendien over een tribune, verschillende kleedkamers en een ruime kantine. Op beide terreinen speelt ook een A-elftal. Op Zwemdok speelt het ervaren elftal in derde provinciale en op Rustoord speelt ‘The Future’, vooral jongeren, in vierde provinciale. De club gaat onder de fusie een nieuwe toekomst tegemoet en het is een succes, maar beide campussen hebben wel nood aan de nodige investeringen.

Actieplan

Excelsior Mariaburg heeft een actieplan opgesteld en daar staat ook een kostenplaatje tegenover en daarvoor klopt het aan bij het gemeentebestuur. Het gaat immers om een investering van zo’n 860.000 euro. Voor de campus Rustoord gaat het om een kunstgrasveld voor het A-veld, led-verlichting voor het B-veld en een volledig nieuw sanitair blok. Op campus Zwemdok worden de kleedkamers onder handen genomen. De kosten voor de kleedkamers worden geraamd op 248.000 euro, het kunstgrasveld op 574.000 euro, de verlichting nog eens 23.000 euro en de aanpassingen aan de kleedkamers een kleine 20.000 euro.

Uitstel

Het gemeentebestuur wil daarvan maximum 286.000 euro voor zijn rekening nemen. Het wil zich ook borgstellen voor de lening van 573.000 euro die de fusieclub aangaat. Dat had maandag goedgekeurd moeten worden op de gemeenteraad, maar het is met een maand uitgesteld.