Nieuw systeem van onmiddellijke inning voor drugsbezit en/of -gebruik: nog maar vijf keer toegepast Toon Verheijen

06 oktober 2020

14u52 3 Brasschaat De politiezone Brasschaat startte afgelopen zomer in samenwerking met de gemeente en het parket van Antwerpen het project onmiddellijke inning voor mensen die betrapt werden op het gebruik en/of bezit van drugs. De politiezone Brasschaat startte afgelopen zomer in samenwerking met de gemeente en het parket van Antwerpen het project onmiddellijke inning voor mensen die betrapt werden op het gebruik en/of bezit van drugs. Het proefproject startte op 1 juli , maar leverde voorlopig nog maar een vijftal onmiddellijke inningen op.

De stad Antwerpen heeft al enkele jaren een systeem waarbij mensen die betrapt worden op het bezit of gebruik van drugs een onmiddellijke inning krijgen opgelegd: 75 euro voor softdrugs en 150 voor harddrugs. Brasschaat was de eerste gemeente in de rand waar het systeem ook ging toegepast worden. Aanvankelijk was het de bedoeling om dat vanaf de lente van dit jaar te doen, maar door corona werd dat uitgesteld naar het begin van de zomer.

“Maar vermoedelijk door corona hebben we de afgelopen maanden vrij weinig last gehad van druggerelateerde overlast”, zegt korpschef Barbara Cloet. “Tot nu toe hebben we vijf onmiddellijke inningen opgesteld, waarvan één eind vorige week tijdens onze actie op de bussen van De Lijn. Het ging in totaal om vier keer softdrugs en één keer harddrugs.”

Dealen

Dat wil niet zeggen natuurlijk dat er voor de rest géén drugsgerelateerde vaststellingen waren. “We kunnen echter niet altijd een onmiddellijke inning voorstellen, omdat er wel wat aan voorwaarden moet voldaan worden”, zegt Barbara Cloet. “Dat kan bijvoorbeeld niet wanneer er vermoedens zijn van dealen. Dan moet er een onderzoek opgestart worden.”