Nieuw onderzoek naar stabiliteit Ruiterhal in februari: “Afwachten of investeringen dan nog wel zinvol zijn” Toon Verheijen

23 januari 2020

11u59 0 Brasschaat De sluiting van de Ruiterhal in het Gemeentepark zou wel eens definitief kunnen zijn. Vorig jaar al werd er een marktbevraging opgestart om naar de toekomst te kijken van de Ruiterhal en het nabijgelegen Louis De Winterstadion. Een van de mogelijke pistes was toen al de afbraak van de Ruiterhal en de bouw van een nieuw cultureelcomplex met een podiumzaal. “Maar zover zijn we nog niet. We wachten eerst de resultaten van het diepgaande onderzoek in februari af”, aldus schepen Carla Pantens.

Het kwam woensdag toch even als een verrassing de sluiting van de Ruiterhal, een van de drukst bezette zalen in Brasschaat. Door stabiliteitsproblemen mag de zaal niet meer gebruikt worden. De gemeentelijke diensten zijn nu volop bezig met een oplossing te vinden voor al wie de zaal al had geboekt. “We gebruikten de zaal zelf voor onze cultuurprogrammatie, maar ook jeugd- en sportverenigingen, scholen en culturele organisaties maakten veelvuldig gebruik van onze Ruiterhal”, zegt schepen Carla Pantens. “We zijn woensdag meteen gestart om voor de eerste evenementen/organisatie mee naar oplossingen te zoeken. Ook voor de volgende maanden gaan we iedereen verwittigen, want we weten niet hoe lang de sluiting zal duren.”

We streven ernaar dat elk gepland evenement op een andere locatie kan doorgaan Carla Pantens (N-VA)

Oplossingen

De gemeente belooft wel om voor iedereen die de zaal geboekt had, mee naar een oplossing te zoeken. “Dat kan in een van onze andere gemeentelijke zalen zijn of in een privézaal of eventueel zelfs buiten de gemeente”, zegt Pantens. “Maar we willen iedereen helpen om het geplande evenement toch te laten plaatsvinden. Onze diensten zijn er volop mee bezig. Het is best wel een spannende en moeilijke oefenen, maar onze diensten gaan ervoor”, vertelt Pantens.

Afbraak

Rest de vraag wat er met de Ruiterhal gaat gebeuren. De recente stabiliteitsstudie was niet goed en op aanraden van de ingenieur is de zaal gesloten ook al is er geen instortingsgevaar. “Maar de veiligheid van de bezoekers en ons personeel primeert”, zegt Carla Pantens. “Begin februari zal er een nieuwe onderzoek uitgevoerd worden. We wachten die resultaten of en zullen dan verdere beslissingen nemen.” Helemaal zeker is het dus niet of de zaal wel terug open gaat omdat vorig jaar nog een marktbevraging werd opgestart over de toekomst van de Ruiterhal en het Louis De Winterstadion. Een van de scenario’s die toen al werd geopperd, was de afbraak van de Ruiterhal en de bouw van een nieuw cultuurcomplex met een grote podiumzaal. “Die bevraging is inderdaad gedaan en de resultaten zijn we volop aan het bekijken. Maar laat ons eerst de resultaten van het nieuwe onderzoek in februari afwachten. Dan zullen we weten of en welke investeringen er nodig zijn om de zaal toch nog te kunnen gebruiken en of die nog verantwoord zijn. We kunnen er nu nog geen uitspraken over doen.”