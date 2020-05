Nieuw ijsmerk LiQ schenkt 1.650 ijsjes aan personeel van AZ Klina: “Ze verdienen het om verwend te worden” Toon Verheijen

13u45 2 Brasschaat De jonge ondernemers Jorgo Struyve (24) en Nicolas Destoop (25) uit Harelbeke van het pas gelanceerde premium ijsmerk LIQ, met smaken als Amaretto Cookie Crunch en Irish Coffee Crumble, hebben de personeelsleden van het AZ Klina verwend. Ze schonken 1.650 ijsjes aan het zorgpersoneel.

De twintigers Jorgo en Nicolas wilden iets doen voor het zorgpersoneel omdat ze al maanden het beste van zichzelf geven in de strijd tegen corona. “We wilden hen een beetje in de watten leggen met onze ijsjes”, vertellen de twee jongemannen. “We hadden verschillende ziekenhuizen het aanbod gedaan en AZ Klina reageerde heel enthousiast. We hebben hen zo’n 1.650 ijsjes bezorgd.”

Likeur

LiQ is een volledig nieuw ijsmerk met momenteel zes smaken: Amaretto Cookie Crunch, Irish Coffee Crumble, Bourbon Salted Caramel en Coconut Rum Punch tot de twee sorbets Limoncello Raspberry Ripple en Strawberry Rum Daiquiri. “Elke smaak bevat een vleugje alcohol om de smaakervaring te versterken”, vertellen de twee. “De ijsjes bevatten meer dan de helft minder suiker dan andere ijsmerken. We kiezen ook voor duurzaamheid door in de verpakkingen, met leuke composteerbare cups en bijhorende lepels die 100% biologisch afbreekbaar zijn te werken.”