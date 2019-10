Nieuw bedrijfsgebouw op Campus Coppens Toon Verheijen

14 oktober 2019

13u25 0

De gemeente Brasschaat en de firma Bolckmans Warehousing Olen slaan de handen in elkaar voor een nieuw bedrijfsgebouw op de Campus Coppens. Het pand krijgt de toepasselijke naam ‘Het Front’ en zal zichtbaar zijn vanop de Sint-Jobsesteenweg. Het bedrijventerrein krijgt daarnaast ook nog een mobipunt want de bereikbaarheid zal vergroten. Om de invulling van het gebouw te kunnen afstemmen op de concrete behoeften van de bedrijven, organiseert de gemeente samen met de ontwikkelaar voor alle mogelijke geïnteresseerden een infomoment in Van der Valk Hotel Dennenhof aan de Bredabaan 940 te Brasschaat op woensdag 13 november van 18 tot 20 uur.