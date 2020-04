Nathalie De Jongh maakt haar droom waar samen met illustrator Matthieu Pelhate: De reis van Leloo of hoe een klein meisje leert vertrouwen hebben in zichzelf Toon Verheijen

02 april 2020

22u12 0 Brasschaat Het schrijven zit Nathalie De Jongh (3​4) in het bloed. Met haar ‘Verhalenbureau’ ​- Kleine Keizerin en haar vaste job bij uitgeverij Larcier doet ze wat ze graag doet, maar een grote droom was écht​e boeken schrijven​. Samen met illustrator Matthieu Pelhate maakte ze het kinderboek ‘De reis van Leloo’. “Boeken waren voor mij altijd een blik op de​ wijde wereld”, zegt Nathalie.

Schrijven, vertellen en dromen. Dat zijn drie dringen die het beste lijken te passen bij Nathalie De Jongh. Ze studeerde journalistiek en schreef ook voor enkele magazines,​ze werkte voor een sapjesbarketen én bij de bank, maar vond uiteindelijk haar ideale job bij uitgeverij Larcier.​Haar passie voor schrijven en verhalen vertellen steekt ze in Kleine Keizerin​, haar eigen Verhalenbureau waarmee ze gepersonaliseerde ‘geschenksprookjes’ de wereld instuurt. Maar ergens kriebelde het al die tijd wel om één droom waar te maken die ze altijd had: een eigen boek. Sinds donderdag ​is dat geen droom meer maar een feit: ‘De reis van Leloo’ is nu overal verkrijgbaar. Van de eerste oplage van 1.000 exemplaren werden er bijna 400 verkocht tijdens de succesvolle crowdfunding begin dit jaar. Er is geen feestelijke boekvoorstelling, maar Nathalie en Matthieu zijn van plan om daar later dit jaar nog iets aan te doen.

Dromer of doener

Vier jaar geleden zat Nathalie met een burn-out. “Eigenlijk besefte ik toen dat ik te veel een dromer was geweest en te weinig een doener”, vertelt Nathalie. “Op dat moment ben ik beginnen schrijven en dit verhaal is het gevolg. Toen ik begon te schrijven, kreeg ik meer en meer het gevoel dat het niet alleen voor mezelf was, maar ook voor kinderen die de wereld aan het ontdekken zijn. Uiteindelijk werd het een verhaal van de kleine heldin Leloo die ontdekt wat haar krachten zijn. Die leert vertrouwen te hebben in zichzelf en erop leert vertrouwen dat ze de wereld aankan. Dingen die ik misschien zelf niet had, maar die ik andere kinderen wel hoop te kunnen geven door dit boek.”

“Leloo woont in een stad waar het altijd donker is. Ze droomt vaak over een zonnig, groen eiland. Er klopt iets niet: waar is de zon? Waarom zijn er alleen kinderen in de Donkere Stad? Op een dag ontmoet Leloo de vlinder Toni. Ze ontsnappen en beginnen aan een avontuur dat alles voorgoed zal veranderen.Tijdens de reis die ze maken, ontdekt Leloo haar eigen kracht en leert ze hoe ze op zichzelf kan vertrouwen.”

Illustrator

​Ze vond in Matthieu Pelhate (28) de ideale illustrator. “De illustraties die hij gemaakt heeft, passen zo goed bij het verhaal dat het bijna magisch is. Matthieu en ik zijn beide gedreven, perfectionisch en respectvol. Dat matcht”, lacht Nathalie. “We zijn enorm trots op ons eerste boek. We dromen er echt van dat kinderen zich gesterkt mogen voelen door de reis die Leloo maakt van het donker naar het licht.”

De reis van Leloo wordt een vervolgverhaal van minstens een drietal delen. Wanneer het volgende deel uitkomt, is nog niet duidelijk.

https://www.facebook.com/kleinekeizerin1/

https://www.beefcakepublishing.be/product/de-reis-van-leloo/

