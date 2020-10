Nathalie De Jongh leest voor uit ‘De Reis van Leloo’: “Het vervolgverhaal is volop in de maak” Toon Verheijen

13 oktober 2020

14u49 0 Brasschaat Het was in volle lockdown dat Nathalie De Jongh eerder dit jaar samen met illustrator Matthieu Pelhate haar eerste boek 'De Reis van Leloo' uitbracht. Ondanks de crisis zijn er al 800 exemplaren de deur uit en is er een tweede verhaal in de maak. In november hoopt ze – coronaproof – een voorleessessie te houden in de Standaard Boekhandel in Brasschaat. "De reacties zijn zo positief. Ik wil kindjes met mijn verhalen meer zelfvertrouwen doen krijgen", zegt Nathalie die sinds kort ook haar eigen website heeft.

Zo’n drie jaar geleden richtte Nathalie De Jongh haar eigen ‘verhalenbureau’ Kleine Keizerin op waarmee ze gepersonaliseerde geschenksprookjes schrijft voor wie het vraagt. Begin dit jaar maakte ze werk van haar grote droom. Een eigen sprookje, de Reis van Leloo, waarvoor ze de hulp kreeg van illustrator Matthieu Pelhate. Ondertussen ging ze ook aan de slag als schrijfcoach en copywriter bij de groepspraktijk De Flowfabriek. “Het eerste deel van het verhaal kwam begin dit jaar uit”, zegt Nathalie. “In volle lockdown en dat was wel een tegenvaller, want de boekvoorstelling kon niet doorgaan en de Boekenbeurs nu ook niet. Maar ondanks dat zijn er toch al ruime 800 exemplaren van de eerste druk van 1.000 verkocht. De reacties zijn ook positief. Ik hoor ook dat heel wat mensen het boek gebruiken om mee aan de slag te gaan en te proberen om het zelfvertrouwen bij kindjes op te krikken en dat was uiteindelijk ook de bedoeling.”

Voorlezen

Op 4 november gaat Nathalie – als corona het allemaal toelaat – een voorleessessie houden van 14.30 tot 15.30 uur in de Standaard Boekhandel. Daarna wil ze met de kindjes ook gaan knutselen in de sfeer van het verhaal. Het verhaal van de kleine heldin Leloo die ontdekt wat haar krachten zijn. Die leert vertrouwen te hebben in zichzelf en erop leert vertrouwen dat ze de wereld aankan. “Dingen die ik misschien zelf niet had, maar die ik andere kinderen wel hoop te kunnen geven door dit boek”, vertelde Nathalie een half jaar geleden. “En de eerste reacties zijn dus positief. Het tweede deel van het verhaal is ook al in de maak. Met nog betere en mooiere tekeningen van Matthieu want hij is echt nog beter geworden.”

