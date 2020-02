Nadia opent verzorgingssalon voor vrouwen die chemokuur ondergaan: “Als ze hier buitenkomen, durven ze weer in de spiegel kijken” Toon Verheijen

03 februari 2020

16u57 0 Brasschaat Vrouwen die een chemokuur volgen, kunnen vanaf dinsdag voor alle verzorgingsproducten en -behandelingen terecht in Top Hair & Care. Eigenares Nadia Roziers hoopt met de zaak haar grote droom waar te maken: hun zelfvertrouwen weer opkrikken. “Het is bijna niet met woorden te omschrijven hoe diep het me elke keer raakt om een vrouw weer zichzelf te laten zien.”

Nadia Roziers baat al zo’n twintig jaar het kapsalon Top Hair uit op de Bredabaan in Brasschaat. Toen ze recent het pand naast haar zaak in handen kreeg, kon ze haar droom waarmaken. Een verzorgingssalon voor vrouwen die volop een kanker proberen te overwinnen en een zware chemobehandeling moeten ondergaan. Nadia wilde al een hele tijd iets voor hen betekenen.

“Ik kwam vaak met vrouwen in contact die zo’n behandeling ondergaan omdat ik in het kapsalon ook pruiken verkocht”, zegt Nadia. “Ik kreeg toen al in de gaten dat ze dikwijls van hot naar her moesten lopen om dingen te regelen of te kopen.”

Discreet

Wat wij nu proberen, is alles op één plaats aanbieden in alle discretie. Dat stellen de meeste vrouwen op prijs. Speciale gezichtsbehandeling, een deugddoende massage of het passen en kopen van een pruik. We geven ook workshops die een antwoord proberen te geven op de vragen waarmee vrouwen zitten wanneer ze een chemobehandeling ondergaan hebben of nog moeten ondergaan.”

Als kankerpatiënt breng je al zoveel tijd door in het ziekenhuis, dat eens even ‘genieten’ in een huiselijke sfeer in zo’n verzorgingssalon ideaal is Heidi Vansevenant, Think Pink

Tatoeëren

Nadia is niet zomaar aan het avontuur begonnen. Om beslagen op ijs te komen, kreeg ze een gepaste opleiding op de dienst oncologie in het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. “We proberen onze klanten echt met raad en daad bij te staan”, vertelt Nadia. “Tekenen van wenkbrauwen, aanbrengen van make-up, bijknippen van pruiken. Op termijn zouden we zelfs graag aanbieden om ook tepels te tatoeëren of littekens weg te werken.”

Huiselijke Sfeer

De vzw Think Pink is enthousiast over de nieuwe zaak van Nadia Roziers. “Ik ben zelf kankerpatiënt en ik kan alleen maar beamen dat een ziekenhuisomgeving niet de ideale plaats is voor dit soort zorg”, vertelt Heidi Vansevenant van Think Pink. “Als kankerpatiënt breng je al zoveel tijd door in het ziekenhuis, dat eens even ‘genieten’ in een huiselijke sfeer in zo’n verzorgingssalon ideaal is.”

Dat beaamt ook Patricia Van Campen. “Artsen zijn er om te genezen en verpleegkundigen hebben het ook te druk om heel specifieke zorg te gaan verlenen.”

Initiatiefneemster Nadia Roziers heeft wel alle gynaecologen, plastische chirurgen en ziekenhuizen aangeschreven. “Zodat ook zij aan vrouwen kunnen zeggen dat ze eventueel bij ons terechtkunnen, want uiteindelijk is het liefste wart we doen vrouwen opnieuw dat beetje zelfvertrouwen proberen te geven.”

Geschenk uit de hemel

Nancy Nuytemans is momenteel patiënte en ondergaat een bestralingskuur. “De haaruitval was een enorme klap, maar toen dat werd opgevangen door Nadia voelde dat aan als een last die van je schouders viel”, vertelt Nancy. “Nadat Nadia m’n haren afschoor omdat het er met hele plukken tegelijk uitviel, kreeg ik een pruikje aangepast dat er exact hetzelfde uitzag als mijn eigen haar”, gaat Nancy verder. “Er vloeiden op dat moment veel tranen en iedereen was verbaasd over het resultaat.”

En dat is net wat Nadia voor ogen heeft. “Nancy kon terug in de spiegel kijken zonder enig verschil te zien. Het is bijna niet met woorden te omschrijven hoe diep het me elke keer raakt om een dame terug zichzelf te laten zien.”