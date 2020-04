Nacht- of belwinkel openen in Brasschaat ? Dat is dan 6.000 euro openingstaks, jaarlijkse belasting van 1.500 euro én uitgebreid onderzoek Toon Verheijen

27 april 2020

23u04 0 Brasschaat Wie er in de toekomst aan denkt om in Brasschaat een nachtwinkel of een belwinkel te openen, houdt er best rekening mee dat er dan een uitvoerig voorafgaand onderzoek zal gevoerd worden. Bovendien zullen de uitbaters ook een openingstaks van 6.000 euro én een jaarlijkse belasting van 1.500 euro verschuldigd zijn. Oppositiepartij Brasschaat 2012 was niet meteen te vinden voor het nieuwe reglement. “Dit is een ontmoedigingstaks.”

De gemeente Brasschaat telt momenteel één echte nachtwinkel in Mariaburg en géén belwinkel, maar het wil voorbereid zijn op eventuele aanvragen in de toekomst. Vooral ook omdat er in deelgemeente Maria-ter-Heide een ‘verdoken’ nachtwinkel is waarbij de politie en zelfs de brandweer wel eens moeten tussenkomen na een incident of melding van overlast. De gemeente wil nu naast het voldoen aan een heleboel vestings- en uitbatingsvoorwaarden ook extra belastingen heffen: een openingsbelasting van 6.000 euro en een jaarlijkse belasting van 1.500 euro. Brasschaat is daar zeker geen pionier in want ook Kapellen, Stabroek, Kalmthout en Schoten deden het eerder ook al. De argumentatie in Brasschaat is duidelijk. “Deze winkel zorgen per definitie voor meer overlast, meer verkeer en geluidshinder naar omwonenden toe”, zegt schepen Bruno Heirman (N-VA). “Ze hebben dikwijls ook een onverzorgd uitzicht en we zijn als gemeente dikwijls genoodzaakt om er controles te houden. De komst van nieuwe nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie binnen de perken houden kan enkel als er duidelijke gemeentelijke bepalingen voorhanden zijn, zowel met betrekking de vestigings- en uitbatingsvoorwaarden, als wat betreft de heffing van belastingen erop.”

Wat met benzineshops?

Oppositiepartij CD&V lijkt niet meteen problemen te hebben met het nieuwe reglement, maar Niels de Kort vroeg zich wel af of bijvoorbeeld shops aan tankstations die ook 24 uren op 24 open zijn niet onder het reglement moeten vallen. “Dat kunnen we wettelijk niet”, zegt burgemeester Philip Cools (N-VA). “Wanneer hun inkomsten vijftig procent of meer gehaald worden uit de verkoop van benzine, vallen ze niet onder deze reglementering. Daar kunnen we dus niets aan veranderen.”

Ontmoedigingstaks

Brasschaat 2012 toonde zich als oppositiepartij niet meteen voorstander van dit reglement. “In dit reglement lijkt ondernemen plots een vies woord te worden”, zegt raadslid Rudi Pauwels. “Ik zeg niet dat we als BR2012 staan te springen om dergelijke zaken extra aan te trekken. Wij willen ook geen wildgroei aan zaken waar dingen gebeuren die het daglicht niet zo graag zien. Dit lijkt ons echter wel een nieuwe belasting en daar kunnen we niet in mee gaan.” Ook Inge Hermans en Kasper Vanpoucke waren er absoluut niet mee eens. “Ze trekken een verschillend publiek aan ? Ze zorgen voor een verstoring van de openbare orde ? Wat dan met frituren en inderdaad die benzinestations? Bovendien lijkt ons een belasting van 6.000 euro niet meteen billijk. Dat is puur ontmoedigen.”

Een belasting van 6.000 euro is niet meteen billijk. Dat is puur ontmoedigen.” Brasschaat 2012

Schepen Bruno Heirman en burgemeester Philip Cools wil enigszins nuanceren. “Ontmoedigen is een zwaar woord. We willen gewoon voorkomen dat zaken die uit Antwerpen wegtrekken, zich hier komen vestigen. Bonafide zaken zijn zeker welkom, maar we moeten de veiligheid garanderen.” De oppositie vergeleek het aantal controles voor dergelijke zaken met controles op evenementen en dergelijke, maar burgemeester Cools is daarin duidelijk. “Voor evenementen hebben we graag controles over, maar voor winkels inderdaad niet.”