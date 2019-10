Motorbendes niet welkom in Brasschaat Toon Verheijen

01 oktober 2019

Het gemeentelijk politiereglement wordt uitgebreid met een speciaal reglement rond motorbendes. Dat regelement is er gekomen voor alle gemeenten/steden in de provincie Antwerpen in samenwerking met het parket en de federale politie. “Criminele motorbendes zoals Satudarah, No Surrender, Hells Angels, Bandidos en The Black Jackets maken misbruik van de legale structuren en plegen criminele feiten”, klinkt het. “Dergelijke bendes stellen zich dominant op ten aanzien van de burgers en vormen een bedreiging voor de samenleving.” Met een algemeen reglement wil het parket de politiediensten en gemeentebesturen een instrument aanreiken om tijdig te kunnen ingrijpen. Het is vooral de bedoeling om met het reglement te voorkomen dat motorbendes zich vestigen in Brasschaat, een barrière op te werken voor clubhuizen of bijeenkomsten, informatie te kunnen verzamelen over mogelijke clubleden en burgers te beschermen. Op advies van de lokale politie wordt het systeem van de clubvergunning opgesteld. Dat wil zeggen dat een clubhuis zich maar kan vestigen als er een uitdrukkelijke beslissing is van de gemeente.