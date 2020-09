Mogelijke drugsdump in Brasschaat blijkt vals alarm Jasper van der Schoot

11u19 0 Brasschaat Een lading afval die gevonden werd in een gracht langs de Miksebaan in Brasschaat blijkt geen drugsafval te zijn. Dat heeft de Politie vanochtend bevestigd. De straat werd kort afgezet, maar is inmiddels weer open.

Om half acht vanmorgen trof een passant een lading afval aan in een gracht langs de Miksebaan in Brasschaat. Omdat niet duidelijk was om wat voor afval het ging, werd de brandweer gewaarschuwd en de straat tijdelijk afgezet. De brandweer heeft ter plaatse kunnen vaststellen dat het waarschijnlijk om sluikstort gaat en niet over schadelijke stoffen. Alles is ondertussen opgeruimd en de straat is weer open.