Milieuraad is nu duurzaamheidsraad Alfons Schryvers

21 juni 2019

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen op vlak van duurzaamheid, en de doelstellingen van het meerjarenplan van de gemeente, heeft het Brasschaatse gemeentebestuur haar milieuraad hervormd naar een duurzaamheidsraad. Met de hervorming wil het bestuur meer de focus leggen op duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en worden milieu, energie, afval, deelmobiliteit en klimaat één geïntegreerd geheel. De taak van de duurzaamheidsraad is het formuleren van gemotiveerde adviezen en het vertalen van strategische doelstellingen op maat van Brasschaat. De raad zal ook acties opzetten rond CO2-reductie en energie-efficiëntie. “Door de milieuraad te hervormen willen we meer expertise aantrekken op meer diverse en ruimere thema’s” zegt milieuschepen Myriam Van Honste (Open Vld). Het gemeentebestuur zoekt nog vertegenwoordiging van de milieu- en natuurverenigingen, wijkverenigingen en ook 7 externe deskundigen. Kandidaturen indienen kan via het gemeentebestuur.